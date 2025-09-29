Carlos Zambrano revela la sanción que le pondrá Alianza Lima por su expulsión

El central de Alianza Lima, Carlos Zambrano, fue expulsado del último partido ante Cienciano por lo que el ‘Kaiser’ sumar seis tarjetas rojas en lo que va del año y ahora deberá afrontar una sanción por parte del club íntimo, pues así lo indicó Franco Navarro tras el partido en Cusco.

Si bien Franco Navarro comentó que la conversación con Zambrano iba a ser interna, el futbolista ha contado detalles de la sanción que recibirá por su nueva expulsión en Alianza Lima. “Hablé con Franco Navarro y con Franquito, me va a ‘caer’ una sanción económica, de la cual me hago cargo. Me parece justa”, indicó el defensa a RPP.

Cabe mencionar que la tarjeta roja a Carlos Zambrano es la sexta en el año y solo la última, fue dos partidos antes cuando Alianza Lima enfrentó a la Universidad de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Finalmente, Carlos Zambrano indicó que es consciente que ha perjudicado al equipo con sus expulsiones, sin embargo, ya conversó con sus compañeros. “Ya hablé con todo el grupo, comando técnico y el área deportiva y asumiré las consecuencias que vengan. Para todos los ‘sapos malos’, tengo contrato hasta el otro año”, agregó.

