Christian Cueva se peleó con compañero en Emelec tras nueva derrota

Siguen los problemas. El futbolista peruano, Christian Cueva, viene siendo noticia en Ecuador y no por una buena actuación en su club Emelec, sino que esta vez tuvo una discusión con su compañero de equipo tras la nueva derrota su club por la LigaPro de Ecuador.

Y es que el último fin de semana, Emelec perdió 2-1 ante El Nacional por la LigaPro de Ecuador y tras el resultado en contra, ‘Aladino’ discutió fuertemente con su compañero, Justin Cuero.

Según informó la periodista Johana Calderón, Cueva le reclamó airadamente a Cuero y empezó la discusión, tanto así que uno de los futbolistas más experimentados del equipo, Romario Caicedo, tuvo que separar a ambos jugadores para que el problema no pase a mayores.

Cabe mencionar que Christian Cueva dejaría Emelec en las siguientes semanas, pues su estado físico no es el mejor por lo que ha recibido cuestionamientos por parte de la hinchada ‘azul’, asimismo, se habla sobre su posible retorno al fútbol peruano para el 2026.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7