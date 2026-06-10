Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 10 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
2:45 p.m. | Portugal vs Nigeria – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Inglaterra vs Costa Rica – Canal 6, ESPN, Disney+
7:00 p.m. | Bolivia vs Argelia