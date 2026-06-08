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Christian Eriksen: Dinamarca emite nuevo parte médico sobre su estado de salud | FOTO

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mherbozo@latina.pe
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Minutos después de que Christian Eriksen sufriera un desmayó a los 79 minutos del partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, el médico de la selección, Morten Boesen, dio mayores detalles sobre la salud del mediocampista.

“He conversado con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y en buenas condiciones. Se espera que reciba el alta médica pronto y pueda regresar a casa”, se lee en un comunicado oficial.

“Estamos cuidando adecuadamente a los jugadores y al personal, y mantenemos contacto permanente con ellos.”, continúa el mensaje.

8, 2026

En las horas previas, también había compartido una comunicación con los seguidores del jugador. “Christian está bien y salió del campo por sus propios medios. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida. Ahora será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y me pidió que les transmitiera a todos los jugadores que se encuentra bien”, detalló.

Este episodio recordó lo sucedido en la Eurocopa 2020, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido contra Finlandia.

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