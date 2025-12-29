Confirman que partidos de presentación de Alianza y la U van en la misma fecha

Finalmente, hubo un acuerdo entre las autoridades y los principales clubes del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes podrán realizar la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, respectivamente, en la misma fecha y horario: el sábado 24 de enero del 2026 a las 8:00 p.m.

La decisión fue adoptada luego de que se realizara una reunión convocada en Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí, en el que fueron convocados representantes del Ministerio del Interior, de Alianza Lima y de la U.

Al final de la reunión, el mandatario dio la noticia a través de sus redes sociales. “Un paréntesis. Este 24 de enero Y dale U y Arriba Alianza“, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

De esta manera, la Noche Blanquiazul será protagonizada por Alianza Lima y el Inter Miami de Lionel Messi el sábado 24 de enero a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria. Mientras que la Noche Crema será escenario del Universitario vs. U. de Chile el mismo día y hora, pero en el Estadio Monumental, en Ate.

Luego de la reunión con los dirigentes del Club Alianza Lima y Universitario de Deportes, se dispuso otorgar las garantías necesarias para la realización de ambos eventos deportivos, con el compromiso de los clubes de trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del… pic.twitter.com/2npQBQLGnn — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 29, 2025

