Gobierno designa a Raúl Inga Garay como nuevo presidente del INPE

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la designación de Raúl Inga Garay como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS.

La decisión fue refrendada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra.

El nombramiento se produce luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Jorge Henry Cotos Ochoa, quien dejó el cargo alegando motivos personales y de salud familiar. Su salida quedó formalizada a través de la Resolución Suprema N.° 098-2026-JUS.

Desde ahora, Inga Garay asumirá la conducción del Consejo Nacional Penitenciario, órgano encargado de dirigir la política penitenciaria y la administración del sistema carcelario en el país.

El Consejo Nacional Penitenciario está conformado por tres especialistas en temas criminológicos y penitenciarios, designados mediante resolución suprema por el Poder Ejecutivo.

El cambio en la presidencia del INPE ocurre en medio del debate sobre el hacinamiento en los penales y las medidas impulsadas por el Ejecutivo para reorganizar el sistema penitenciario a nivel nacional.

Las resoluciones que oficializan tanto la renuncia de Jorge Cotos como la designación de Raúl Inga Garay fueron publicadas este viernes en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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