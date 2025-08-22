Conmebol abrió expediente disciplinario a Independiente y U de Chile: más detalles aquí

Tras los graves incidentes ocurridos en el partido de Independiente de Avellaneda y la U de Chile en Argentina, la Conmebol ha abierto un expediente disciplinario contra ambos equipos en donde los clubes tendrán que dar sus descargos por lo ocurrido el último miércoles 20 de agosto.

“Abrir un expediente disciplinarios contra el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile por la presunta comisión de las infracciones descritas”, resolvió la Conmebol en su último pronunciamiento. Asimismo, el ente paraguayo ha dado plazo a los equipos de presentar sus descargos hasta el próximo miércoles 27 de agosto.

“Otorgar un plazo hasta las 13:00 horas (Asunción, Paraguay) del 27 de agosto de 2025, para que los expedientados formulen sus alegatos y propongan las pruebas en en su defensa estimen convenientes. Los alegatos deberán remitirse exclusivamente a la atención de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol”, señaló.

