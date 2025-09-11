Conmebol anuncia cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana

Lo último. La final de la Copa Sudamericana cambia de sede, pues desde un inicio se acordó de que se jugaría en La Paz, Bolivia, sin embargo, una serie de problemas hace que la final del torneo internacional no se juegue en dicho lugar.

Ahora, la Conmebol ha anunciado que la final se jugará en Paraguay, exactamente en Asunción. De esta manera, Lima queda descartada como sede de la final de la Copa Sudamericana, pues habían rumores que así como la Libertadores, el torneo sudamericano también se defina en la capital peruana.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de X. “¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 se jugará en Asunción”, escribió el titular del ente deportivo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7