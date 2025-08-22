¡Con Alianza Lima! Conmebol confirmó el fixture los cuartos de final de la Sudamericana

La Copa Sudamericana publicó el fixture de los cuartos de final, pues siete equipos ya conocen a sus rivales a excepción de Alianza Lima que está a la espera de quien será su contrincante en esta fase, si Independiente de Avellaneda o la Universidad de Chile.

Y es que los últimos incidentes violentos ocurridos en Argentina, llegaron a suspender el partido por lo que no se conoce al equipo clasificado. De todas formas, la organización de la Copa Sudamericana publicó la fecha y horas de los partidos de cuartos de final y sobre el rival de Alianza Lima, colocó “por definir”.

El partido de Alianza Lima en la capital será el 18 de septiembre en el estadio de Matute, mientras que la vuelta de cuartos de final de jugará el 25, sin embargo, se desconoce el rival y la sede del encuentro. Cabe mencionar que la Conmebol informa que “la definición del cruce de Alianza Lima está pendiente de la decisión de los Órganos Judiciales de la Conmebol”.

En las últimas horas, la Conmebol indicó que abrió un expediente disciplinario a Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Asimismo, le dan como plazo hasta el 27 de agosto a la 1 de la tarde (hora de Paraguay) para que ambos clubes presenten sus descargos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7