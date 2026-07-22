Copa Sudamericana de Vóley 2026: fixture completo de Perú en el torneo que inicia en Lima

La Copa Sudamericana de vóley 2026 arranca este miércoles 22 de julio en Lima, con la selección peruana como anfitriona y protagonista de un torneo clave en el calendario regional. El equipo nacional buscará aprovechar la localía para asegurar uno de los cupos al próximo Campeonato Sudamericano.

Dirigidas por Antonio Rizola, las ‘matadoras’ integran el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. El conjunto brasileño llega con un plantel alternativo debido a su participación en la Volleyball Nations League (VNL), lo que abre una oportunidad importante para Perú en la fase de grupos.

En el Grupo B competirán Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador, en una serie considerada la más pareja del certamen. De estos enfrentamientos saldrán los equipos que disputarán las instancias decisivas del torneo.

UN TORNEO CLAVE RUMBO AL SUDAMERICANO Y MÁS

La Copa Sudamericana no solo define al campeón regional, sino que también otorga tres cupos al Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil. Este torneo será clasificatorio tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos, lo que incrementa la exigencia y relevancia de cada partido.

Brasil, por ser anfitrión del Sudamericano, y Argentina, por su ubicación en el ranking, ya tienen su clasificación asegurada. Por ello, solo tres de las seis selecciones restantes, incluida Perú, lograrán acceder a la competencia de septiembre.

Además, las selecciones participantes también compiten por un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Perú y Brasil ya están clasificados, por lo que solo queda una plaza disponible para los otros seis equipos en disputa.

FIXTURE DE PERÚ EN LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026

La selección peruana afrontará los siguientes partidos en la fase de grupos:

Perú vs. Bolivia – 6:15 pm. Miércoles 22 de julio transmisión exclusiva de Latina

Perú vs. Chile – 6:15 pm. jueves 23 de julio transmisión exclusiva de Latina

Perú vs. Brasil – 6:15 pm. viernes 24 de julio transmisión exclusiva de Latina

El equipo nacional buscará cerrar la fase inicial entre los mejores de su grupo para avanzar a las semifinales y mantener intactas sus opciones de clasificación.

FIXTURE COMPLETO DE LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026

Fase Inicial

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina

Brasil vs Bolivia 1:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Colombia vs Venezuela 3:45 pm transmisión exclusiva de Latina

Chile vs Perú 6:15 pm transmisión exclusiva de Latina

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina

Chile vs Bolivia 1:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Argentina vs Venezuela 3:45 pm transmisión exclusiva de Latina

Brasil vs Perú 6:15 pm transmisión exclusiva de Latina

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina

Brasil vs Chile 1:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Argentina vs Colombia 3:45 pm. transmisión exclusiva de Latina

Perú vs Bolivia 6:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Fase final

Sábado 25 de julio

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B 11:15 am. transmisión exclusiva de Latina

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A 1:45 pm. transmisión exclusiva de Latina

Semifinal 4:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Semifinal 6:45 pm. transmisión exclusiva de Latina

Domingo 26 de julio

Partido por el séptimo puesto 9:45 am. transmisión exclusiva de Latina

Partido por el quinto puesto 12:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

Partido por el tercer puesto 2:45 pm. transmisión exclusiva de Latina

Final 5:15 pm. transmisión exclusiva de Latina

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