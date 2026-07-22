Copa Sudamericana de Vóley 2026: fixture completo de Perú en el torneo que inicia en Lima
La Copa Sudamericana de vóley 2026 arranca este miércoles 22 de julio en Lima, con la selección peruana como anfitriona y protagonista de un torneo clave en el calendario regional. El equipo nacional buscará aprovechar la localía para asegurar uno de los cupos al próximo Campeonato Sudamericano.
Dirigidas por Antonio Rizola, las ‘matadoras’ integran el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. El conjunto brasileño llega con un plantel alternativo debido a su participación en la Volleyball Nations League (VNL), lo que abre una oportunidad importante para Perú en la fase de grupos.
En el Grupo B competirán Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador, en una serie considerada la más pareja del certamen. De estos enfrentamientos saldrán los equipos que disputarán las instancias decisivas del torneo.
UN TORNEO CLAVE RUMBO AL SUDAMERICANO Y MÁS
La Copa Sudamericana no solo define al campeón regional, sino que también otorga tres cupos al Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil. Este torneo será clasificatorio tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos, lo que incrementa la exigencia y relevancia de cada partido.
Brasil, por ser anfitrión del Sudamericano, y Argentina, por su ubicación en el ranking, ya tienen su clasificación asegurada. Por ello, solo tres de las seis selecciones restantes, incluida Perú, lograrán acceder a la competencia de septiembre.
Además, las selecciones participantes también compiten por un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Perú y Brasil ya están clasificados, por lo que solo queda una plaza disponible para los otros seis equipos en disputa.
FIXTURE DE PERÚ EN LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026
La selección peruana afrontará los siguientes partidos en la fase de grupos:
- Perú vs. Bolivia – 6:15 pm. Miércoles 22 de julio transmisión exclusiva de Latina
- Perú vs. Chile – 6:15 pm. jueves 23 de julio transmisión exclusiva de Latina
- Perú vs. Brasil – 6:15 pm. viernes 24 de julio transmisión exclusiva de Latina
El equipo nacional buscará cerrar la fase inicial entre los mejores de su grupo para avanzar a las semifinales y mantener intactas sus opciones de clasificación.
FIXTURE COMPLETO DE LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026
Fase Inicial
Miércoles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina
- Brasil vs Bolivia 1:15 pm.transmisión exclusiva de Latina
- Colombia vs Venezuela 3:45 pm transmisión exclusiva de Latina
- Chile vs Perú 6:15 pm transmisión exclusiva de Latina
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina
- Chile vs Bolivia 1:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Argentina vs Venezuela 3:45 pm transmisión exclusiva de Latina
- Brasil vs Perú 6:15 pm transmisión exclusiva de Latina
Viernes 24 de julio
- Venezuela vs Ecuador 10:45 am. transmisión exclusiva de Latina
- Brasil vs Chile 1:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Argentina vs Colombia 3:45 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Perú vs Bolivia 6:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B 11:15 am. transmisión exclusiva de Latina
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A 1:45 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Semifinal 4:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Semifinal 6:45 pm. transmisión exclusiva de Latina
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto 9:45 am. transmisión exclusiva de Latina
- Partido por el quinto puesto 12:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Partido por el tercer puesto 2:45 pm. transmisión exclusiva de Latina
- Final 5:15 pm. transmisión exclusiva de Latina
VIDEO RECOMENDADO