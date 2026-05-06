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Coquimbo vs. Universitario: ¿Día, hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

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Coquimbo vs. Universitario: ¿Día, hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?
Felipe Morales
Felipe Morales
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Universitario de Deportes visita a Coquimbo Unido en partido válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas irán por su segundo triunfo del campeonato este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile.

La U viene de conseguir un importante triunfo 4-2 de local ante Nacional, en choque por la fecha 3 de la Copa Libertadores, colocándose tercero de su grupo con 4 puntos. En tanto, por el torneo local, viene de golear 4-1 a Juan Pablo II y se ubica cuarto en el Torneo Apertura.

Por su parte, Coquimbo Unido viene de caer por goleada 0-3 de visita ante Tolima; y por el campeonato chileno, donde se ubica octavo, viene de ser derrotado 1-3 con Colo-Colo.

¿A QUÉ HORA JUEGA COQUIMBO VS. UNIVERSITARIO?

Universitario Coquimbo se enfrentan este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). Los hinchas cremas y chilenos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER COQUIMBO VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Coquimbo y Universitario va por la señal de ESPN. Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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