Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

El ícono del fútbol mundial Cristiano Ronaldo confirmó que la Copa Mundial FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, será la última de su carrera deportiva. El delantero portugués, actualmente figura del Al Nassr de Arabia Saudí, aseguró que a sus 40 años se prepara para despedirse de los mundiales tras casi dos décadas de participación, desde su debut en Alemania 2006.

Durante su intervención en el foro de turismo TOURISE, realizado en Arabia Saudí, el cinco veces ganador del Balón de Oro respondió sobre su futuro en los Mundiales.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición… Estoy disfrutando de este momento”, dejando claro que vive sus últimos años en la élite del fútbol con gratitud y motivación.

Entre risas, el astro portugués también respondió a quienes especulan sobre su retiro: “Eso sucederá en diez años. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”, comentó con humor.

Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo es inevitable: “Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente, aunque sigo en buen momento, marcando goles y disfrutando con el Al Nassr y la selección portuguesa”.

A punto de alcanzar la histórica marca de mil goles oficiales, Cristiano enfatizó que su prioridad sigue siendo disfrutar del juego y ayudar a su equipo a ganar títulos. “Mi cuerpo está en buen estado. Con la selección marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, sentenció el capitán de Portugal, quien buscará cerrar su brillante trayectoria mundialista en el torneo del 2026.