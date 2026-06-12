Cristiano Ronaldo hace llorar a influencer con este tierno gesto | VIDEO

La influencer belga Céline Dept, una de las figuras más grandes creadoras de contenido sobre fútbol en redes sociales, cumplió el mayor objetivo de su carrera: conocer en persona a Cristiano Ronaldo. El emotivo video del encuentro ya es viral en plataformas como TikTok e Instagram.

La cita ocurrió justo antes de que la selección de Portugal viaje a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026. Tras intentar abordarlo sin éxito en el último partido de preparación de la escuadra lusa, la joven logró acercarse al delantero al finalizar un entrenamiento.

Apenas un día antes, la influencer había expresado su frustración en redes sociales, aunque aseguró a sus seguidores que rendirse no era una opción. La persistencia dio frutos 24 horas después. “No puedo creer que esto sea real. Hoy conocí a mi gran ídolo, la persona que me inspiró a jugar fútbol y a trabajar duro”, compartió emocionada.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Céline Dept?

Al ver al cinco veces ganador del Balón de Oro, la creadora de contenido no contuvo las lágrimas. La reacción del astro portugués consolando a la joven acumuló millones de reproducciones en pocas horas por su naturalidad.

En el diálogo, Cristiano Ronaldo le dice: “No llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, estoy feliz de conocerte. ¿Qué quieres que hagamos?”. A lo que Céline Dept respondió: “Gracias por absolutamente todo. ¿Podemos tomarnos una foto?”. Finalmente, CR7 indicó: “Por supuesto, pero sécate las lágrimas. ¡Eres realmente muy hermosa!”

Una estrella de TikTok cara a cara con su ídolo

A pesar de haber colaborado previamente con astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal, Céline Dept afirmó que ningún momento se compara con el encuentro con el exjugador del Real Madrid.

La belga agradeció el apoyo de la federación lusa, de su compañero Michiel y de su comunidad digital, que impulsó la campaña para visibilizar su sueño. Además, adelantó a sus seguidores que en las próximas horas revelará una sorpresa especial vinculada a esta experiencia.

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