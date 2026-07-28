Partidos de hoy, martes 28 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 28 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 28 DE JULIO
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Tigre vs Nacional – DSports, DGO, DAZN, Paramount+
7:30 p.m. | Santos vs UCV – ESPN, Disney+
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Shamrock Rovers vs FC Ararat Armenia – OneFootball
- Conference League – UEFA
12:00 p.m. | Riga FC vs Vardar – OneFootball
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza – TyC Sports
7:15 p.m. | Rosario Central vs Racing – Disney+
7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Estudiantes RC- Disney+
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Verdes FC vs Motagua – Disney+
9:00 p.m. | Diriangén FC vs Plaza Amador – Disney+
9:00 p.m. | Deportivo Olimpia vs Deportivo Mixco – Disney+
- Amistoso internacional – FIFA
4:45 a.m. | Western Sydney vs Chelsea – Claro Sports, Claro Sports YouTube, Pluto TV
10:00 p.m. | Tottenham vs Sydney FC – Claro Sports, Claro Sports YouTube, Pluto TV