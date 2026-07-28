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Partidos de hoy, martes 28 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 28 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 28 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 28 DE JULIO

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Tigre vs Nacional – DSports, DGO, DAZN, Paramount+

7:30 p.m. | Santos vs UCV – ESPN, Disney+

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Shamrock Rovers vs FC Ararat Armenia – OneFootball

  • Conference League – UEFA

12:00 p.m. | Riga FC vs Vardar – OneFootball

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza – TyC Sports

7:15 p.m. | Rosario Central vs Racing – Disney+

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Estudiantes RC- Disney+

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | Verdes FC vs Motagua – Disney+

9:00 p.m. | Diriangén FC vs Plaza Amador – Disney+

9:00 p.m. | Deportivo Olimpia vs Deportivo Mixco – Disney+

  • Amistoso internacional – FIFA

4:45 a.m. | Western Sydney vs Chelsea – Claro Sports, Claro Sports YouTube, Pluto TV

10:00 p.m. | Tottenham vs Sydney FC – Claro Sports, Claro Sports YouTube, Pluto TV

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