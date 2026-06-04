De tricampeona con Alianza a reforzar a la U: fichaje bomba en la Liga Peruana de Vóley

Universitario de Deportes sacudió el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley al anunciar oficialmente la contratación, para la temporada 2026-2027, de la central nacional Maricarmen Guerrero, quien llega al cuadro estudiantil tras consolidarse como pieza fundamental del clásico rival, Alianza Lima, en los últimos años.

A través de sus plataformas digitales, la institución merengue formalizó la incorporación de Maricarmen Guerrero. El club de Ate incorpora a una voleibolista con amplia trayectoria y vigencia, respaldada por el tricampeonato nacional que conquistó recientemente vistiendo la camiseta blanquiazul.

“Maricarmen Guerrero es oficialmente nueva jugadora de las Pumas para la próxima temporada de la LPV. ¡A luchar hasta el final, Maricarmen!”, publicó el conjunto crema en sus redes sociales.

La presentación multimedia incluyó un videoclip grabado desde los palcos del Estadio Monumental. En las imágenes, la destacada deportista ya luce la indumentaria de la ‘U’, escuadra que defenderá durante los próximos dos años.

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