DT de Palmeiras destacó a la hinchada de Universitario pese a perder 4-0 | VIDEO

Para destacar. Universitario cayó goleado 4-0 ante Palmeiras en el estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores, los ‘cremas’ no pudieron en casa y ahora deberán ir a Sao Paulo en busca de revertir el marcador global o quedar fuera del torneo internacional.

Si bien el resultado no fue el mejor para el conjunto ‘merengue’, hubo una cosa que destacó el técnico de Palmeiras: la hinchada de Universitario. Y es que desde el minuto 1 y luego, a pesar de ir perdiendo 4-0, la Trinchera Norte siguió alentando a sus jugadores pese al mal momento.

“La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y esta responde. Un estadio que es bonito, mítico, un club que también es histórico, legendario. Fue bonito jugar contra un equipo a estadio lleno. “, dijo Abel Ferreira en conferencia de prensa.

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras es el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo. Los ‘cremas’ deberán anotar 4 goles para irse a penales o anotar más de 4 para clasificar a cuartos de final de manera directa, eso sí, no deberán recibir ningún gol.

