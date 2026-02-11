El curioso tuit de Néstor Gorosito que se hizo viral tras la eliminación de Alianza Lima

El exentrenador de Alianza Lima, Néstor ‘Pipo’ Gorosito, publicó un curioso tuit en su cuenta de X minutos después de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, al quedar empatado 1-1 con el cuadro paraguayo de 2 de Mayo.

En su publicación, el DT argentino no incluyó ninguna palabra, solo puso el emoticon de una oreja. Rápidamente, los hinchas peruanos reaccionaron con diversos mensajes.

Como se recuerda, ‘Pipo’ Gorosito fue el entrenador con el que Alianza Lima disputó la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el año pasado, logrando triunfos catalogados de históricos ante equipos como Boca Juniors y Gremio. Lamentablemente, a fin de año no pudo mantener los buenos resultados y fue despedido de la institución victoriana.

