Deportes

Eliminatorias 2026: Así reaccionó la prensa de Bolivia ante el pase al repechaje de su selección

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
En una jornada más que emocionante, Bolivia logró un gran triunfo 1-0 sobre Brasil y de esta manera consiguió su pase al repechaje del Mundial 2026. Esto también se debió a que Venezuela cayó 3-6 de local ante Colombia, en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias, quedando eliminada. Como era de esperarse, la prensa boliviana festejó a través de sus distintas páginas web.

Con el triunfo sobre los brasileños, Bolivia sumó 20 puntos, quedando séptimo en las Eliminatorias y accediendo al repechaje mundialista. Por su parte, de forma increíble, Venezuela cayó derrotada por goleada 3-6 ante Colombia, quedándose con 18 unidades y octavo en la tabla de posiciones.

