Cancillería confirma que ya son 25 los peruanos que retornaron tras quedar atrapados en Rusia

La Cancillería del Perú confirmó, a través de un comunicado, que ya son 25 los connacionales que retornan al territorio nacional tras quedar atrapados en Rusia, en medio del conflicto ruso-ucraniano, y que previamente, fueron captados mediante ofertas laborales. Es una problemática que no solo afecta a la comunidad peruana, sino a los latinoamericanos.

Tal y como tenía previsto el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo retornaron al Perú 7 connacionales más desde Rusia, quienes recibieron la asistencia y protección de la Embajada peruana y la Sección Consular en Moscú.

“Hasta el momento y desde principios de abril, se ha logrado el retorno de 25 peruanos quienes ya se encuentran junto a sus familiares”, se lee en el comunicado.

Agregaron que por razones de seguridad y protección de los peruanos repatriados desde Rusia se procedió con cautela y respeto a no compartir mucha información sobre los detalles de sus retornos.

CANCILLER ADVIERTE SOBRE PROPUESTAS LABORALES

En tanto, el canciller Carlos Pareja hizo una advertencia sobre propuestas laborales en Rusia vinculadas a trabajos de seguridad o servicios con la promesa de recibir altos pagos. Sin embargo, terminan expuestos en el conflicto ruso-ucraniano, poniendo en riesgo sus vidas.

“Hago un llamado a la juventud. Que no se dejen engañar, presionar por estas organizaciones que tratan de reclutar a jóvenes para que vayan a Rusia. Lo primero que voy a hacer con la llegada del nuevo embajador de Rusia es hablar con él para que esas contrataciones también traten de ser reprimidas. Esos contratos son negativos para la juventud”, comentó el canciller Pareja.

Finalmente, desde la Cancillería, se comprometen a seguir coordinando con las autoridades de Rusia y las oficinas consulares peruanas para reforzar la información preventiva dirigida a los peruanos.

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