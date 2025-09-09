Eliminatorias 2026: Así reaccionó la prensa de Venezuela ante la eliminación de su selección
En una jornada más que emocionante, Bolivia logró un gran triunfo 1-0 sobre Brasil y de esta manera consiguió su pase al repechaje del Mundial 2026. Esto también se debió a que Venezuela cayó 3-6 de local ante Colombia, en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias, quedando eliminada. Como era de esperarse, la prensa venezolana lamentó la eliminación a través de sus distintas páginas web.
Con el triunfo sobre los brasileños, Bolivia sumó 20 puntos, quedando séptimo en las Eliminatorias y accediendo al repechaje mundialista. Por su parte, de forma increíble, Venezuela perdió por goleada 3-6 ante Colombia, quedándose con 18 unidades y octavo en la tabla de posiciones.
ESPN VENEZUELA
∩
NOTICIAS BARQUISIMETO
∩
EL UNIVERSAL
∩
ANALÍTICA
∩
RADIO MUNDIAL
∩