Es oficial: Carlos Zambrano jugará en Sport Boys y afrontará el Torneo Apertura de la Liga 1

El defensa central Carlos Zambrano, quien a inicios de año fue separado de Alianza Lima tras ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una joven ocurrido en Uruguay, acaba de ser confirmado como flamante refuerzo de otro club peruano. Se trata del Sport Boys.

El equipo chalaco hizo el anuncio a través de sus redes sociales. “Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Carlos Zambrano se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026″, señala la publicación.

Pero él no ha sido la única contratación: el lateral izquierdo Miguel Trauco también fue oficializado como otro refuerzo de Sport Boys. Precisamente, estos dos jugadores, junto con el volante Sergio Peña, quien se fue a Turquía, fueron separados de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual.

Con estos dos refuerzos, Sport Boys espera mejorar sus resultados y empezar a escalar posiciones en el Torneo Apertura de la Liga 1. Actualmente, el cuadro rosado se ubica antepenúltimo con apenas 8 unidades.

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