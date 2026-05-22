Enfrentamiento entre dos etnias indígenas deja 3 muertos y 44 heridos: disputa inició por territorios

Los pueblos de Misak y Nasa en Colombia tuvieron un cruento enfrentamiento que terminó con la muerte de tres personas y 44 heridos. La causa de la acción bélica entre ambas etnias vecinas del Cauca sería el control territorial en una zona que estaría plagada de narcocultivos, según indicó la Defensoría del Pueblo colombiana.

Entre uno de los muertos, se identificó a Luis Enrique Tunubalá, líder de la etnia Misak, quien estaba en medio de la escaramuza.

Tras el enfrentamiento, las Autoridades Ancestrales de Misak alegaron que su territorio había estado bajo “el control territorial del pueblo Nasa”, por lo que decidieron realizar un “ejercicio de retomar la presencia en el territorio ancestral, en medio de la situación de alta tensión”. También informaron que fueron secuestrados un alcalde y un comunero de su comunidad.

Por otro lado, la etnia Misak hizo un llamado al presidente colombiano Gustavo Petro para que intervenga en el conflicto entre ambas naciones indígenas.

En contraparte, ciudadanos de la etnia Nasa denunciaron que comuneros de Misak los encerraron, les quitaron los celulares “y quemaron algunas motos”.

“Los hechos de hoy expresan un desacuerdo territorial que no conduce hacia donde nuestros mayores nos han orientado, pues por diferencias en el liderazgo y confusión comunitaria, se ha producido la muerte de un compañero y decenas de heridos”, lamenta el pueblo Nasa del Cauca, que también pide “enfriar la palabra y tranquilizar el corazón” para concretar una solución pacífica al conflicto.

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