Es oficial: Miguel Trauco refuerza a Sport Boys y disputará el Torneo Apertura de la Liga 1

El lateral izquierdo Miguel Trauco, quien a inicios de año fue separado de Alianza Lima tras ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una joven ocurrido en Uruguay, acaba de ser confirmado como flamante refuerzo de otro club peruano. Se trata del Sport Boys.

El equipo chalaco hizo el anuncio a través de sus redes sociales. “Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Miguel Trauco se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026″, señala la publicación.

Pero él no ha sido la única contratación, Carlos Zambrano también fue oficializado como otro refuerzo de Sport Boys.

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