Orlando City SC y New York Red Bulls se miden por la semana 8

El cotejo entre Orlando City SC y New York Red Bulls, por la semana 8 del torneo Major League Soccer 2025, se jugará el próximo sábado 12 de abril, a partir de las 15:30 horas, en el Inter and Co Stadium.

Así llegan Orlando City SC y New York Red Bulls

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Orlando City SC en Estados Unidos – MLS

Orlando City SC logró un triunfo por 0-0 ante Philadelphia Union. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de New York Red Bulls en Estados Unidos – MLS

New York Red Bulls llega con ventaja tras derrotar a Chicago Fire con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Estados Unidos – MLS 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

Próximos partidos de Orlando City SC en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 9: vs CF Montréal: 19 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs Atlanta United: 26 de abril – 20:00 (hora Argentina)

Semana 11: vs Chicago Fire: 3 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

Semana 12: vs New England Revolution: 10 de mayo – 20:30 (hora Argentina)

Semana 13: vs Charlotte FC: 14 de mayo – 20:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de New York Red Bulls en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 9: vs DC United: 19 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs CF Montréal: 26 de abril – 17:30 (hora Argentina)

Semana 11: vs Inter Miami: 3 de mayo – 20:30 (hora Argentina)

Semana 12: vs LA Galaxy: 10 de mayo – 20:30 (hora Argentina)

Semana 13: vs Nashville SC: 14 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

Horario Orlando City SC y New York Red Bulls, según país