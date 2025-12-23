Temas
Partidos de hoy, martes 23 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 23 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 23 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 23 DE DICIEMBRE

  • Copa Africana de Naciones – CAF

7:30 a.m. | RD Congo vs Benín – Claro Sports

10:00 a.m. | Senegal vs Botsuana – Claro Sports

12:30 p.m. | Nigeria vs Tanzania – Claro Sports

3:00 p.m. | Túnez vs Uganda – Claro Sports

  • Champions League Elite – AFC

1:15 p.m. | Al Ittihad Jeddah vs Nasaf Qarshi – Disney+

  • Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Arsenal vs Crystal Palace – Claro Sports

