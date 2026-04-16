Exarquero de Arsenal muere tras ser embestido por un tren

El exarquero austríaco Alexander Manninger falleció a los 48 años tras un accidente en Salzburgo, su ciudad natal, cuando el automóvil en el que viajaba fue impactado por un tren en un cruce ferroviario. La información fue confirmada por BBC Sports.

Manninger tuvo una destacada carrera en el fútbol europeo, especialmente en el Arsenal FC, donde ganó la Premier League y la FA Cup entre 1997 y 2002, además de vestir camisetas de clubes como Juventus y Udinese.

A nivel internacional, disputó 33 partidos con la selección de Austria y fue parte del plantel en la Eurocopa 2008. Su muerte ha generado diversas reacciones en el mundo del fútbol, que ha resaltado su legado profesional y humano.

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