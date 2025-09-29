Franco Navarro reveló que Alianza tomará medidas con Zambrano por las expulsiones

Carlos Zambrano fue expulsado en el último partido de Alianza Lima ante Cienciano del Cusco, pues el ‘Kaiser’ levantó el codo al chocar con Santiago Arias, con esta nueva tarjeta roja, el futbolista peruano acumula seis expulsiones en lo que va del año, siendo la última hace dos partidos en Copa Sudamericana.

Ante ello, en Alianza Lima tomarán medidas al respecto, pues el director deportivo del club, Franco Navarro, explicó que ya se ha hablado del tema pero que se hará de manera interna. “Ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, lo haremos en el tema de la interna”, declaró en Liga 1 Max.

La expulsión de Carlos Zambrano se dio a los 34 minutos cuando el cuadro ‘íntimo’ caía 2-0 en Cusco, pues pese a ir perdiendo, el central peruano dejó con 10 hombres al equipo y finalmente no pudo sacar ningún punto en la altura.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en Cusco y se aleja de la pelea del Torneo Clausura, pues el líder y ‘compadre’, Universitario, marcha en el primer lugar con 24 puntos luego de vencer a Cusco FC en el estadio Monumental de Ate.

