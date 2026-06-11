¿Te pueden sancionar por mirar la Copa del Mundo en el trabajo? Esto dice un abogado laborista

La Copa del Mundo empezó este 11 de junio y como muchos de nosotros, queremos ver los partidos sin perdernos ni una fecha. Sin embargo, antes de hacer cualquier cosa como prender el celular y colocar nuestra emisora preferida en la pantalla, debemos de cuestionarnos si realmente no estamos cometiendo una falta, sobre todo en el trabajo, el lugar donde tal vez pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.

Las ganas de vivir el jolgorio por los goles de nuestro equipo preferido o estar atentos a los resultados por las pollas futbolísticas pueden afectar a nuestro trabajo, pues es un lugar donde hay reglas que debemos de cumplir, pero estas dependen mucho de las políticas internas y de cómo la empresa se tome este evento especial.

Por ello nos contactamos con el abogado laboralista César Puntriano para que nos ayude a precisar nuestros limites de vivir la pasión de la Copa del Mundo desde nuestros trabajos.

¿Puedo ver los partidos de la Copa del Mundo en el trabajo?

La respuesta rápida es no, pero pueden ver excepciones donde el empleador brinda tolerancia o flexibilidad durante este evento.

“Durante la hora del trabajo, la concentración deberían ser en las actividades laborales al cien por ciento; es decir, ver un partido por televisión, computadora o tu celular, puede ser sancionado, no con un despido que sería desproporcionado, pero sí una llamada de atención”, explicó el abogado Puntriano en términos jurídicos.

La gravedad de la falta puede variar dependiende de cómo se dé la causa o los elementos que se usan para esto. Por ejemplo, si utilizas equipos del trabajo (como una PC, celular, tablet o laptop) para ver partidos, puedes estar sujeto a sanciones. Pero si te encuentras laborando en un sector que necesita de cierta concentración por medidas de seguridad o precisión intelectual, como manejo de vehículos pesados o un letrado, la falta se agravaría.

¿Los empleadores puedes ser flexibles con los partidos?

Sin embargo, los empleadores pueden dar licencias por este importante evento. Puntriano explica que estas tolerancias o felxibilidades pueden darse con algunos permisos o incluso incentivadas por el empleador, como dejar que el trabajador vea el partido mientras labora, encendiendo una televisión con la transmisión de la Copa del Mundo e incluso con la incorporación de salas solo para ver el evento por unos minutos sin dejar las labores.

Por otro lado, hay permisos intermedios, donde la empresa permite ver los partidos en las horas de descanso con espacios ambientados para ello, como televisores o decoraciones. Pese a ello, hay empresas que pueden tomar como política la prohibición.

Sobre las sanciones que se puedan tomar, lo razonable sería una llamada de atención por desatención, pero un despido sería desproporcional, señala Puntriano.

Recomendaciones para ver la Copa del Mundo

No hay mejor forma que arreglar los problemas que con el diálogo. Puntriano sugiere que lo mejor es ver los partidos en horarios de descanso o preguntar directamente con tu jefe si es posible ver o organizar momentos en que se pueda apreciar el evento futbolero. No se recomienda ver a escondidas, pues sería visto como una evasión.

Sobre las pollas futbolísticas, no habría problema siempre y cuando se realicen fuera del horario laboral o descanso. Lo principal es evitar que impacte negativamente con la empresa donde estes laborando. “Nada impide la organización”, subraya Puntiano.

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