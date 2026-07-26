Silvana Robles es suspendida de Juntos por el Perú por presuntamente incumplir acuerdo de voto para el Senado

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su bancada decidió suspender a Silvana Robles tras no respetar el acuerdo de mostrar su voto al momento de sufragar por una de las listas que postulaban por presidir la Mesa Directiva del Senado.

“La bancada tuvo un acuerdo de manera conjunta de ser transparente en la emisión de su voto. Como derecho discrecional, correspondía mostrar el voto. En ese sentido, la senadora Silvana Robles no lo hizo”, declaró Sánchez cuatro horas después de que la lista 2 de la oposición sea derrotada por un solo voto viciado.

Debido a este incidente, que se repitió en las dos vueltas, el segundo vicepresidente de Keiko Fujimori, Miguel “Micky” Torres, se consagra como el presidente de la Cámara Alta del Senado del nuevo Congreso Bicameral luego de 32 años.

Juntos por el Perú inicia “investigación sumaria”

La decisión de la bancada de izquierda se basa en que Silvana Robles no exhibió su voto antes de colocarlo en el ánfora del Senado. En base a este episodio (y otros, como el tiempo que se tomó para marcar), Juntos por el Perú inició medidas disciplinarias partidarias contra Robles, como su suspensión hasta que se aclare qué fue lo que ocurrió y si realmente fue la parlamentaria quien vició su voto.

“Lo que corresponde es que la bancada empiece un proceso sumario de investigación. Nosotros condenados, rechazamos la deslealtad. Los acuerdos se cumplen en transparencia y deben ser firmemente desarrollados, de tal manera que la senadora está suspendida desde ahora en sus derechos en la bancada. Mientras dure esta investigación y de verificarse con debido proceso del reglamento, corresponderá su expulsión”, explicó a la prensa Sánchez.

En su defensa, Robles indicó por sus redes sociales que se tratan de especulaciones, que no mostró su voto por “un simple descuido”, y que reafirmó su posición contra el fujimorismo.

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