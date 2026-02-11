Alianza Lima oficializa salida de Carlos Zambrano tras denuncia de abuso en Uruguay

El equipo de fútbol Club Alianza Lima, a través de sus redes sociales, anunciaron la desvinculación oficial de Carlos Zambrano luego de llegar a un acuerdo entre ambas partes. El jugador fue denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven en un hotel de Uruguay.

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”, se lee en el comunicado.

La salida de Zambrano se da por una investigación internacional por la presunta violación grupal que habría cometido junto a Miguel Trauco y ergio Peña, futbolistas ya separados indefinidamente de la selección blanquiazul.

Sin embargo, el ‘Kaiser’ denunció anteriormente a la víctima del presunto abuso sexual por extorsión. La defensa legal del jugador declaró que la agraviada le habría pedido dinero antes de colocar la denuncia en Argentina.

Recordemos que los hechos del caso ocurrieron cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de la Plata. Los jugadores, durante su estancia, se alojaron en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, en Uruguay. Supuestamente la víctima fue contactada, junto a una amiga, por los jugadores para beber alcohol en una de las habitaciones.

