Partidos de hoy, martes 19 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 19 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 19 DE MAYO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Rosario Central vs UCV – ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Coquimbo Unido vs Deportes Tolima – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Fluminense vs Bolivar – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Always Ready vs Mirassol – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Santa Fe vs Platense – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Cruzeiro – ESPN 5, Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV

9:00 p.m. | Independiente del Valle vs Libertad – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra – DSports, DGO

5:00 p.m. | Audax Italiano vs Barracas Central – ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Millonario – ESPN2, Disney+

9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta – ESPN 4, Disney+

9:00 p.m. | América de Cali vs Tigre – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

1:30 p.m. | Bournemouth vs Manchester City – ESPN, Disney+

2:15 p.m. | Chelsea vs Tottenham – Disney+

