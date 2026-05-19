Partidos de hoy, martes 19 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 19 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 19 DE MAYO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Rosario Central vs UCV – ESPN 2, Disney+
5:00 p.m. | Coquimbo Unido vs Deportes Tolima – ESPN, Disney+
5:00 p.m. | Fluminense vs Bolivar – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Always Ready vs Mirassol – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Santa Fe vs Platense – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Cruzeiro – ESPN 5, Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV
9:00 p.m. | Independiente del Valle vs Libertad – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra – DSports, DGO
5:00 p.m. | Audax Italiano vs Barracas Central – ESPN 5, Disney+
7:30 p.m. | Sao Paulo vs Millonario – ESPN2, Disney+
9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta – ESPN 4, Disney+
9:00 p.m. | América de Cali vs Tigre – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
1:30 p.m. | Bournemouth vs Manchester City – ESPN, Disney+
2:15 p.m. | Chelsea vs Tottenham – Disney+