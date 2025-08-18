Retorna al fútbol peruano: Pedro Aquino será nuevo futbolista de Alianza Lima

La partida de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre obligó a Alianza Lima a moverse con rapidez en el mercado de pases. Por tal motivo, el club de La Victoria puso la mira en Pedro Aquino, centrocampista peruano de 30 años que en los últimos años militó en el fútbol mexicano.

De acuerdo con la información de Jorge ‘Coki’ Gonzáles, periodista de Latina Deportes, el volante será presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, lo que marcará su regreso al fútbol peruano tras ocho años. Solo falta que Santos Laguna envíe la carta pase para oficializar la operación.

En un inicio, la dirigencia descartó fichar un reemplazo para Noriega, confiando en Jesús Castillo y en Alessandro Burlamaqui, refuerzo para el segundo semestre. Sin embargo, en las últimas horas la postura cambió. El área deportiva, encabezada por Franco Navarro, evaluó la situación y concluyó que era necesario sumar otra alternativa en el mediocampo.

El interés por Aquino cobra especial relevancia porque el libro de pases de la Liga 1 se cierra este lunes 18 de agosto a las 23:59 horas. Ese es el plazo máximo para que los clubes inscriban a sus últimos refuerzos, por lo que la definición del caso podría resolverse en cuestión de horas.

VIDEO RECOMENDADO