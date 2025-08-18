¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica y dónde ver los octavos de Copa Sudamericana?

Atención. Alianza Lima sigue haciendo historia, pues el último miércoles venció 2-0 a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana y ahora le toca ir a Ecuador para disputar el encuentro de vuelta en el Olímpico de Atahualpa.

Los dirigidos de ‘Pipo’ Gorosito atraviesan un buen momento y ahora buscan su pase a los cuartos de final del torneo internacional. Alianza Lima viene de vencer 3-1 a ADT de Tarma, sin embargo, ya no contará con Erick Noriega ya que irá a Gremio de Brasil y Paolo Guerrero que está lesionado desde el último miércoles.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre Alianza Lima y Universidad Católica, sobre todo la hora y el canal de transmisión del encuentro por Copa Sudamericana.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA?

El partido de vuelta por octavos de final entre Alianza Lima vs Universidad Católica se juega este miércoles 20 de agosto a las 7:30 pm (horario peruano) en el estadio Olímpico de Atahualpa. Los ‘grones’ llegan con una ventaja de dos goles y están en búsqueda de su clasificación a cuartos de final.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA?

Para ver el partido de Alianza Lima y Universidad Católica deberás sintonizar la señal de DirecTV Sports, pues la cadena internacional tendrá todas las incidencias del partidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

