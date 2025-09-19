¿Gol de Alianza Lima fue mal anulado? Expresidente de la CONAR cuestiona decisión del VAR

El empate sin goles entre Alianza Lima y Universidad de Chile en Matute, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, estuvo marcado por la polémica decisión arbitral de anular el gol de Fernando Gaibor. La acción, revisada por el VAR, generó reclamos de jugadores e hinchas blanquiazules y abrió el debate sobre la interpretación de la jugada.

Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), fue categórico al señalar que la decisión fue errónea.

“La mano intencionada es la jugada más complicada de resolver en el fútbol. En este caso, el aliancista no tiene cómo saber dónde va a ir el balón después de ser jugado por el defensor chileno, no considero que controle el balón con la mano. Es mano, pero no para ser sancionable, no es intencionada, el gol debió validarse”, subrayó el ex árbitro nacional.

La revisión estuvo a cargo de Wagner Reway en el VAR, quien llamó al juez principal, Ramón Abatti. Finalmente, el árbitro brasileño decidió invalidar el tanto, siguiendo los protocolos de la Conmebol, lo que dejó gran malestar en los hinchas aliancistas.

