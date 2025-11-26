Hinchas de Flamengo y Palmeiras invaden Lima a días de la final de Copa Libertadores

¿Lima o Brasil? Este miércoles, las delegaciones de Flamengo y Palmeiras llegaron a Lima y sus miles de hinchas coparon la ciudad, pues los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco y hasta Chorrillos lucieron llenos de aficionados brasileños quienes esperaban a sus equipos.

Recepção calorosa da torcida que canta e vibra! É DECISÃO! 🟢⚪️#Palmeiras pic.twitter.com/10K3BRwodh — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 27, 2025

Cerca de las 6 de la tarde, el equipo de Palmeiras llegó a su hotel en San Isidro y decenas de hinchas esperaron al bus para saludar a sus jugadores y técnico del equipo. Con un fuerte resguardo policial, el ‘Verdao’ arribo a Lima y se instaló en el hotel Hyatt.

Asimismo, en horas de la noche, los hinchas de Flamengo coparon el centro de Miraflores y realizaron una caminata desde la Calle de las Pizzas hasta el hotel Hilton. El bus del ‘Mengao’ llegó al exclusivo hotel de Miraflores cerca de las 11 de la noche.

𝐌𝐀𝐈𝐎𝐑 𝐃𝐎 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎! A Nação tá ansiosa pra receber o #Flamengo em Lima!#PeloMundo pic.twitter.com/O4B5v7056o — Flamengo (@Flamengo) November 27, 2025

Varios videos inundan las redes sociales en donde se muestra la magnitud e impacto de la final de Copa Libertadores en Lima luego de 6 años, pues la última final en el estadio Monumental fue entre Flamengo y River Plate donde campeonó el cuadro brasileño.

