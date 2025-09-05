Independiente arremete contra Conmebol y Alejandro Domínguez tras sanción en la Copa Sudamericana

El Club Atlético Independiente explotó contra la CONMEBOL y su presidente, Alejandro Domínguez, luego de que el ente rector del fútbol sudamericano confirmara su eliminación de la Copa Sudamericana 2025 tras los incidentes de violencia ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile.

En un comunicado oficial, Independiente acusó a la CONMEBOL de ignorar sus propios reglamentos y priorizar intereses económicos. La institución exigió retirar toda referencia al club en el Museo de la CONMEBOL y la devolución inmediata de los elementos históricos entregados.

“Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. El fútbol es de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado por un modelo ajeno a los valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones”, se lee en la carta difundida, en la que el club reafirma que los partidos deben definirse dentro de la cancha y no en escritorios.

“El fallo es una afrenta al espíritu del deporte y una violación a la justicia deportiva. Están matando al fútbol”, añadió.

La resolución generó un fuerte rechazo entre la dirigencia y la hinchada del “Rey de Copas”, que ahora prepara una estrategia legal y mediática para defender su posición frente al organismo sudamericano.

ALIANZA LIMA ENFRENTARÁ A LA U DE CHILE

El jueves 4 de septiembre, la Conmebol decidió eliminar a Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana y dio por clasificado a la U de Chile a los cuartos de final del torneo internacional, esto en el marco de los actos de violencia ocurridos en Argentina durante el partido en Argentina.

De esta manera, Alianza Lima enfrentará a la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo 18 de septiembre en Lima (estadio Alejandro Villanueva – Matute) y luego en Santiago, el día 25 de septiembre. Cabe mencionar que este último encuentro se jugará a puertas cerradas.

Según el fallo de Conmebol, el Club Independiente de Avellaneda tendrá que jugar 7 partidos de local en torneo Conmebol, sin público. Asimismo, los hinchas no podrán seguir a su equipo en partidos de visita también dentro de torneo Conmebol

Por otro lado, Independiente también ha recibido una sanción económica de 150 mil dólares, sin embargo, será descontado del ingreso que tiene el club por derechos de televisión y patrocinio. Y otra multa de 100 mil dólares por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol