Raúl Ruidiaz se pronuncia sobre video que subió tras goleada de Universitario

Lo aclaró. Miles de hinchas de Universitario sufrieron la goleada de su equipo ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, pues el marcador de 4-0 en contra en el estadio Monumental enfureció a varios, sin embargo, más molestó un video que subió el exjugador ‘crema’, Raúl Ruidiaz.

Y es que la ‘Pulga’ subió un video donde aparece él cantando una canción que dice “yo quiero ponerte, en 4”, haciendo referencia a la goleada que sufrió el equipo de Ate. Diversos hinchas ‘merengues’ rechazaron el accionar de Ruidiaz y señalaron que nunca más debe pisar el club o intentar volver a vestir la camiseta ‘crema’.

Un día después, el propio Raúl Rudiaz envió un comunicado en su cuenta de Instagram donde aclara la situación y descarta haberse burlado del club del cual es hincha. “Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas”, se lee en la primera parte.

Asimismo, Ruidiaz agregó: “Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia ante de los partidos como motivación. Nunca con segundas intenciones”.

El actual jugador de Atlético Grau dijo que si no borró el video fue “porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo. Finalmente, el delantero peruano indicó lo siguiente y agregó una foto cuando jugaba en el equipo ‘crema’ en el 2014.

“Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la U se que no lo va a aolvidar, un abrazo”, culminó el atacante.

