Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 EN VIVO: así va el medallero y la actuación del Team Perú

Nuestro país vuelve al centro del mapa deportivo con los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, una edición que reúne a más de cinco mil atletas y abre oficialmente el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028.

La competencia marca el inicio oficial del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Para los atletas, representa una oportunidad clave para medir su nivel y proyectar su participación en futuras competencias internacionales. En el caso de los deportistas peruanos, el torneo funciona como un punto de partida esencial en su preparación olímpica.

El Team Perú se ubica actualmente en el tercer puesto del medallero general de los Juegos Bolivarianos, con 20 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce.

Con una de las delegaciones más numerosas y competitivas de su historia, los atletas peruanos participan en diversas disciplinas con el objetivo de alcanzar su máximo rendimiento, sumar experiencia y dejar en alto el nombre del país.

La delegación nacional busca conquistar la mayor cantidad posible de medallas. Tras meses de preparación, el equipo aspira a ubicarse entre los primeros lugares del medallero general y convertirse en protagonista de esta edición.

El buen momento del deporte peruano impulsa esta meta. Después de liderar el medallero en la edición Bicentenario 2024, el país apunta a repetir —o incluso superar— aquel desempeño histórico.

Aun así, la competencia será exigente. Delegaciones como Venezuela y Colombia llegan con equipos altamente competitivos y se perfilan como firmes aspirantes al primer lugar, lo que anticipa una disputa intensa hasta el cierre de los Juegos.

# Deportista(s) / Equipo Disciplina (Evento) 1 Ferdinan Cereceda Atletismo — Maratón 2 Nicolás Pacheco Tiro — Skeet Individual 3 Rafaela Fernandini Natación — 100 m estilo libre 4 Luiz David Bardales Levantamiento de pesas — Envión, -65 kg 5 Marko Carrillo, José Manrique Ullilen y Kevin Altamirano Tiro — Pistola de Aire 10 m Equipo masculino 6 José Padilla, Kerry Páucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva E-Sports — Dota 2 (Equipo masculino) 7 Diego Morín y Alexia Arenas Tiro deportivo — Rifle de aire 10 m Mixto 8 Daniella Borda Tiro — Skeet Individual 9 María Luisa Doig Esgrima — Espada individual 10 Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía Tiro deportivo — Rifle 50 m equipo masculino (3 posiciones) 11 Alonso Escudero y Rafael Gálvez Squash — Dobles masculino 12 Renzo Fukuda Esgrima — Florete individual masculino 13 Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión Tiro deportivo — Pistola 25 m equipo femenino 14 Inés Castillo Bádminton — Individual femenino 15 Ismael Muelle y María Gracia Vegas Vela — Snipe mixta 16 Stefano Peschiera Vela — ILCA 7 17 Florencia Chiarella Vela — ILCA 6 18 Adriana Barron Vela — Sunfish femenino 19 Francisco Boza, Alessandro de Souza y Asier Cilloniz Tiro deportivo — Trap equipo masculino 20 Cristhiana De Osma Esquí Náutico — Slalom femenino

