Juicio por la muerte de Diego Maradona: médico se declara inocente y cuestiona autopsia

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa generando atención internacional. El neurocirujano Leopoldo Luque, quien estuvo a cargo de la salud del exfutbolista en sus últimos días, se declaró inocente durante su primera intervención en el proceso judicial que se desarrolla en Argentina.

“Soy inocente y lamento mucho su muerte”, afirmó Luque ante el tribunal, en el marco del nuevo juicio iniciado esta semana, luego de que el proceso anterior fuera anulado por irregularidades vinculadas a una jueza.

El médico forma parte de un grupo de siete profesionales de la salud imputados por el presunto delito de homicidio con dolo eventual, figura que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

El especialista solicitó declarar de manera sorpresiva, lo que motivó la suspensión de otros testimonios previstos, entre ellos el de Gianinna Maradona, hija del ídolo argentino. Durante su intervención, Luque rechazó que el exfutbolista haya atravesado una agonía de 12 horas antes de fallecer el 25 de noviembre de 2020, como señalaron los informes forenses.

Asimismo, cuestionó diversos puntos de la autopsia, como el peso del corazón de Maradona, indicando que podría ser habitual en exdeportistas, y puso en duda el diagnóstico de edema pulmonar agudo. También sostuvo que no fue el responsable de la cirugía por el hematoma subdural que se le practicó al exjugador semanas antes de su muerte.

Según la investigación, Diego Maradona falleció a causa de una crisis cardiorrespiratoria mientras cumplía un tratamiento de internación domiciliaria. La fiscalía busca determinar si hubo negligencia médica por parte del equipo tratante, mientras todos los imputados mantienen su postura de inocencia.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se retomen las declaraciones de testigos clave en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.