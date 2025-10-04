Kevin Quevedo queda fuera de la Selección Peruana para amistoso contra Chile

La Selección Peruana sufrió una baja inesperada en su lista de convocados para el amistoso internacional frente a Chile. Este 4 de octubre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que Kevin Quevedo, delantero de Alianza Lima, fue desconvocado debido a motivos personales.

El atacante, quien había sido incluido inicialmente en la nómina por el comando técnico de la “Blanquirroja”, acordó junto al entrenador interino Manuel Barreto su desconvocatoria, dejando a la escuadra nacional con una ausencia importante en ofensiva.

Aunque no se brindaron mayores detalles sobre la naturaleza de los motivos, se aclaró que la decisión fue consensuada entre el jugador y el comando técnico. Sin embargo, su ausencia supone una baja sensible en el ataque del combinado nacional.

Quevedo, actual figura de Alianza Lima en la Liga 1, venía atravesando un buen momento deportivo que lo llevó a ser considerado nuevamente para vestir la camiseta de la Selección Peruana.

El amistoso contra Chile forma parte del proceso de evaluación de jugadores de cara a futuros compromisos oficiales, y será dirigido por Manuel Barreto, quien ocupa el cargo de entrenador interino tras la salida de Jorge Fossati.

