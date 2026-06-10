Elecciones 2026: JEE van atendiendo el 38% de las más de 1.200 actas observadas recibidas

La estrecha diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial convierte a las actas observadas en un factor determinante del resultado final. Hasta la fecha, los Jurados Electorales Especiales (JEE) han recibido un total de 1.258 actas observadas, de las cuales ya atendieron 477, equivalente al 37,92% del total. Las 781 restantes se encuentran en trámite, a la espera de ser resueltas e incorporadas al cómputo general.

Estas actas fueron observadas por presentar inconsistencias que impiden su contabilización directa. Según la normativa vigente, deben ser resueltas antes de ser incluidas en los resultados.

EL TRÁMITE QUE SIGUEN LAS ACTAS OBSERVADAS

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los JEE junto con el reporte correspondiente. El JEE emite un pronunciamiento tras cotejar el acta observada con la que le corresponde. La decisión puede ser apelada ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —máxima instancia en materia electoral— dentro de un plazo de tres días calendario.

De presentarse apelación, el JNE revisa el acta en audiencia pública virtual y emite su pronunciamiento en última y definitiva instancia dentro de los tres días siguientes a la recepción del expediente. Lo resuelto retorna a las ODPE para su ingreso al cómputo de resultados.

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