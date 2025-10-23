Latina transmitirá todos los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima representará al Perú en el Mundial de Clubes de Vóley Sao Paulo 2025 y tú podrás disfrutar toda su participación en exclusiva por Latina.

Las blanquiazules participarán por primera vez del torneo más importante del mundo, el cual es organizado por la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

El equipo dirigido por Facundo Morando clasificó a esta competición al quedar subcampeón del Sudamericano de Clubes que se realizó en Brasil.

El campeonato internacional será disputado por ocho equipos: los campeones y los subcampeones de Sudamérica, Europa y Asia, el campeón de África y un equipo anfitrión.

El Mundial de Clubes de Vóley Sao Paulo 2025 se llevará a cabo desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de diciembre.

Como ya se mencionó, la participación de Alianza Lima en el torneo llegará a todos los hogares peruanos mediante la señal abierta de Latina Televisión, es decir, a través de sus canales 2 y 702 en HD.

