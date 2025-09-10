Levantan castigo a estadio de Independiente en Argentina tras disturbios con la U de Chile

Lo último. El estadio Libertadores de América de Independiente de Avellaneda ya puede reabrir sus puertas para el ingreso de hinchas, pues este miércoles, el fiscal Mariano Zitto, levantó su clausura luego de los incidentes ocurridos con los hinchas de la U de Chile en la Copa Sudamericana.

Zitto es el fiscal que investiga los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto durante el Independiente vs U de Chile y ahora ha pedido levantar la clausura del recinto. Ahora, Independiente podrá jugar ante Banfield el fin de semana con la presencia de sus hinchas.

Si bien falta que el juez a cargo del caso de una respuesta positiva, este acto se dará en las próximas horas. Cabe mencionar que si bien se ha levantado la clausura del estadio, la sanción que impuso Conmebol sigue en pie, es decir, el ‘Rojo’ no podrá tener público en los siguientes 7 partidos internacionales.

Independiente de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes de violencia en Argentina por lo que la U de Chile clasificó a los cuartos de final y ahora se enfrentará a Alianza Lima en dicha fase.

