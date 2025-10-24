Liga 1 anuncia que no premiará a Universitario en Tarma si se consagra campeón

El tricampeonato de Universitario es casi un hecho, pues tras el último triunfo de los ‘cremas’ ante Sporting Cristal el último jueves, los cremas podrían convertirse en ganadores del Torneo Clausura en Tarma ante ADT, pues con un triunfo, los dirigidos de Jorge Fossati celebrarán otro título más.

Si bien los ‘cremas’ se consagrarían ganadores del Torneo Clausura y tricampeones de la Liga 1, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) han anunciado que no habrá ninguna ceremonia de premiación en Tarma y todo se dará el próximo 7 de noviembre en el estadio Monumental.

“Este domingo, de darse el escenario que Universitario de Deportes gane el título del Torneo Clausura Liga1 Te Apuesto 2025 y se proclame tricampeón nacional, no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma”, indicaron desde la FPF.

A Universitario todavía le quedan partidos por jugar, pues este domingo 26 se enfrenta a ADT en Tarma, luego el 7 de noviembre se enfrenta a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental y finalmente, visita a Los Chankas en Andahuaylas, poniéndole fin al torneo del 2025.

