Alianza Lima vs. San Martín: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO las finales de la Liga Peruana de Vóley

La etapa más emocionante de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025-2026 continúa con los partidos más decisivos de la temporada. Los dos mejores clubes del torneo, Alianza Lima y Universidad San Martín, se enfrentan por la Gran Final.

FORMATO DE COMPETENCIA

La final se juega bajo el sistema de playoffs al mejor de tres encuentros. Es decir, el equipo que obtenga dos victorias asegura el título nacional de la temporada 2025/2026. Todas las jornadas se desarrollan íntegramente en el Polideportivo Lucha Fuentes.

PROGRAMACIÓN DE LOS PARTIDOS DE LA FINAL

Domingo 19 de abril

5:00 p.m.: Alianza Lima vs. Universidad San Martín

Domingo 26 de abril

5:00 p.m.: Universidad San Martín vs. Alianza Lima

Cabe apuntar que, en caso cada club gane un partido, la gran final se definirá en un ‘extra game’ o tercer encuentro, el cual se disputaría el domingo 3 de mayo.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS EN VIVO?

Puedes seguir toda la emoción de las finales de la Liga Peruana de Vóley a través de la señal de Latina Televisión (Canal 2 y 702 HD). Además, la cobertura multiplataforma incluye:

Streaming: Transmisión digital mediante la página web oficial y la aplicación de Latina.

Cobertura especial: Sigue el minuto a minuto, resultados y estadísticas en tiempo real por la web de Latina Noticias.

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