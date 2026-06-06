X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Te ayudo

Elecciones 2026: ¿cuál será el horario del transporte público en la segunda vuelta?

Te ayudo
Elecciones 2026: ¿cuál será el horario del transporte público en la segunda vuelta?
M.F. Simborth
M.F. Simborth
Compartir

El transporte público autorizado operará en un horario especial este domingo 7 de junio, fecha en la que se realizarán los comicios para la segunda vuelta presidencial de las elecciones generales 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos a sus centros de votación, el domingo 7 de junio se contará con un horario especial para el transporte de Lima y Callao. Asimismo, precisó que, considerando que la instalación de las mesas de sufragio se realizará desde tempranas horas, este itinerario permitirá a los miembros de mesa a tiempo.

HORARIO DEL TRANSPORTE DURANTE ELECCIONES

Los principales sistemas de transporte operarán con en los siguientes horarios:

  • Metropolitano (A,B,C): de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Expreso 5: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.
  • Alimentadores: en su horario normal hasta las 11:00 p.m.
  • Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Línea 1 del Metro de Lima: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
  • Línea 2 del Metro de Lima: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • AeroDirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
  • Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m.
  • Servicio de taxi autorizado: Opera las 24 horas del día.
5, 2026

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo