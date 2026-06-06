Elecciones 2026: ¿cuál será el horario del transporte público en la segunda vuelta?

El transporte público autorizado operará en un horario especial este domingo 7 de junio, fecha en la que se realizarán los comicios para la segunda vuelta presidencial de las elecciones generales 2026.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos a sus centros de votación, el domingo 7 de junio se contará con un horario especial para el transporte de Lima y Callao. Asimismo, precisó que, considerando que la instalación de las mesas de sufragio se realizará desde tempranas horas, este itinerario permitirá a los miembros de mesa a tiempo.

HORARIO DEL TRANSPORTE DURANTE ELECCIONES

Los principales sistemas de transporte operarán con en los siguientes horarios:

Metropolitano (A,B,C): de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

de Expreso 5: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

de Alimentadores: en su horario normal hasta las 11:00 p.m.

en su horario normal hasta las Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de Línea 1 del Metro de Lima: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

de Línea 2 del Metro de Lima: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

de AeroDirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

operará en sus rutas y horarios habituales. Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m.

de Servicio de taxi autorizado: Opera las 24 horas del día.

5, 2026

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