Elecciones 2026: ¿cuál será el horario del transporte público en la segunda vuelta?
El transporte público autorizado operará en un horario especial este domingo 7 de junio, fecha en la que se realizarán los comicios para la segunda vuelta presidencial de las elecciones generales 2026.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos a sus centros de votación, el domingo 7 de junio se contará con un horario especial para el transporte de Lima y Callao. Asimismo, precisó que, considerando que la instalación de las mesas de sufragio se realizará desde tempranas horas, este itinerario permitirá a los miembros de mesa a tiempo.
HORARIO DEL TRANSPORTE DURANTE ELECCIONES
Los principales sistemas de transporte operarán con en los siguientes horarios:
- Metropolitano (A,B,C): de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Expreso 5: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.
- Alimentadores: en su horario normal hasta las 11:00 p.m.
- Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Línea 1 del Metro de Lima: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
- Línea 2 del Metro de Lima: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
- AeroDirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
- Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m.
- Servicio de taxi autorizado: Opera las 24 horas del día.
5, 2026
🗳️Este domingo 7 de junio, movilízate informado y llega a tu local de votación sin contratiempos.
🚍Conoce los horarios de atención del Metropolitano, corredores complementarios, Línea 1, Línea 2, Aerodirecto, transporte regular y taxis autorizados durante la jornada electoral. pic.twitter.com/CM7FK5GbvE
— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru)
🗳️Este domingo 7 de junio, movilízate informado y llega a tu local de votación sin contratiempos.— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 5, 2026
🚍Conoce los horarios de atención del Metropolitano, corredores complementarios, Línea 1, Línea 2, Aerodirecto, transporte regular y taxis autorizados durante la jornada electoral. pic.twitter.com/CM7FK5GbvE