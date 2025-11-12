¿Lima corrió riesgo de perder la sede de la final de Libertadores? Esto dijo Alejandro Domínguez

A pocos días de la final de la Copa Libertadores en Lima entre Flamengo y Palmeiras, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano y el presidente de la República, José Jerí, se reunieron este miércoles en Palacio de Gobierno.

El motivo de la reunión fue tener acuerdos finales de cara al partido de Copa Libertadores en el estadio Monumental de Universitario el próximo sábado 29 de noviembre. En medio del estado de emergencia que atraviesa Lima, Jerí indicó que la seguridad está garantizada.

“Se espera un lleno total. Agradecemos a la presidencia del Perú por apoyar esta organización y por segunda vez, el Perú podrá demostrar que está listo para recibir los más grandes eventos”, indicó Domínguez. Asimismo, el titular de la Conmebol indicó que Lima nunca estuvo en duda de realizar la final de la Copa Libertadores.

Lima espera la llegada de miles de hinchas brasileños entre aficionados de Palmeiras y Flamengo, pues al igual que el 2019, los turistas llenaron hoteles, restaurantes, locales y más por la final de la Copa Libertadores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7