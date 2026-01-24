Lionel Messi: Así fue su llegada al Perú para enfrentar a Alianza Lima con el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi llegó al Perú para enfrentar a Alianza Lima por la denominada ‘Noche Blanquiazul’. En un vuelo procedente de Estados Unidos, la ‘Pulga’ arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez acompañado por el plantel del Inter Miami hacia las 9:40 p.m. del viernes.

Posteriormente, el equipo estadounidense tomó un bus que lo trasladó hasta el Hotel Intercontinental, en Miraflores, donde pasa la noche a la espera de la hora para dirigirse hacia el distrito de La Victoria.

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami se desarrollará este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 5:00 p.m. El choque será transmitido a todo el país por Latina.

Será el cuarto partido amistoso del cuadro blanquiazul en el año, tras las derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe, y el triunfo sobre Colo-Colo. Estos tres choques se jugaron en Uruguay como parte de la ‘Serie Río de la Plata’.

