Lionel Messi envió mensaje al Perú previo al partido Inter Miami vs Alianza Lima

Lionel Messi ya se encuentra en el Perú y su llegada no pasó desapercibida. La noche del viernes, el plantel del Inter Miami arribó a Lima para disputar un partido amistoso frente a Alianza Lima, en lo que será el último encuentro de pretemporada del conjunto estadounidense antes del inicio oficial de la Liga1 Te Apuesto.

Como era de esperarse, la presencia del campeón del mundo generó una gran expectativa entre los hinchas peruanos. Decenas de fanáticos se congregaron en los exteriores del hotel de concentración del Inter Miami con la ilusión de ver, aunque sea por unos segundos, al astro argentino. Messi no fue ajeno al cariño recibido y, desde el interior del vehículo que lo trasladaba, saludó a los aficionados que coreaban su nombre y agitaban camisetas y banderas.

MENSAJE PREVIO AL PARTIDO

Horas antes del encuentro, las redes sociales del Inter Miami publicaron un breve video protagonizado por Lionel Messi, en el que el delantero dejó un mensaje especial para los hinchas peruanos. “Hola, Perú. Nos vemos en Lima… Comienza el Champions Tour”, dijo en un video publicado por Inter Miami, desatando una ola de reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos clubes. El mensaje rápidamente se viralizó y aumentó la expectativa por el cotejo amistoso.

Este sábado, Alianza Lima recibirá al Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. Para el conjunto blanquiazul, este compromiso representa una importante prueba internacional en la antesala del inicio de la temporada oficial, además de una oportunidad única para medirse ante figuras de talla mundial.

La visita de Messi y del Inter Miami no solo ha generado impacto en el ámbito deportivo, sino también a nivel mediático y comercial, consolidando a Lima como una plaza atractiva para eventos futbolísticos de gran magnitud. El saludo del astro argentino marca el inicio de una jornada que promete ser histórica para los hinchas aliancistas y para el fútbol peruano en general.

