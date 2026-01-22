¡Llegó al Perú! Sekou Gassama se suma a la pretemporada de Universitario

Sekou Gassama ya está en el Perú. El delantero senegalés-español arribó a Lima la mañana del miércoles 21 de enero y en los próximos días se incorporará a la pretemporada de Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Javier Rabanal. Su llegada se dio en estricto silencio y sin declaraciones a la prensa.

El atacante fue anunciado oficialmente en diciembre; sin embargo, no pudo iniciar los trabajos junto al plantel crema debido a una licencia por asuntos personales. Esta ausencia generó dudas entre los hinchas sobre su estado físico y el aporte que podría darle al equipo en la ofensiva.

Desde la interna de Universitario, no obstante, mantuvieron la confianza en el futbolista. La dirigencia considera que Gassama no tendrá problemas para adaptarse a las exigencias del comando técnico ni al ritmo de competencia.

Esa postura fue respaldada por Álvaro Barco, quien ratificó el apoyo total al nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026.

